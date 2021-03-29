جاء بطلب من الأهالي.. قصة تغيير اسم مملكة نجد والحجاز إلى المملكة العربية السعودية

جاء تغيير اسم مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، بعدما نجح الملك عبدالعزيز آل سعود ورجاله في توحيد البلاد عام 1344هـ.
ونشأت فكرة الاسم الجديد من قِبل عدد من العلماء والأهالي في المدن الرئيسية، الذين رأوا أن اسم “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” لا يعبر عن الوحدة الوطنية.
نقطة البداية
ذكر خالد بن إبراهيم، حفيد عبدالعزيز آل إبراهيم (أحد رجالات الملك عبدالعزيز وأمير المدينة والطائف وعسير)، أن أعيان المدينة المنورة وتجارها ومشايخها رفعوا برقية إلى الملك المؤسس من أجل تغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وقام والده حينها بتوصيل هذه البرقية للملك عبدالعزيز.
#رجال_عبدالعزيز | حينما تكونت فكرة تغيير اسم المملكة آنذاك التي طرحها العلماء والأهالي في المدن تم استبدال اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى #المملكة_العربية_السعودية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/nYQNCVQHke
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 29, 2021
طلبات أخرى
ولم تكن تلك البرقية هي الوحيدة التي أُرسلت للملك عبدالعزيز بهذا الخصوص، فوفقا لما ذكره الباحث في تاريخ السعودية، عبدالله العمراني، رفع الأهالي في أنحاء مختلفة من مدن المملكة نفس الطلب، مؤكدين دعمهم لما طرحه أهالي المدينة المنورة من تغيير اسم مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
كما طالبوا بوضع نظام للحكم وتوارث العرش، مؤكدين أن في هذا الأمر مصلحة للمسلمين وبلادهم، كما عقد بعض الأعيان وأعضاء مجلس الشورى عدة اجتماعات في الطائف، من أجل نفس الغرض، ورفعوا برقيات للملك عبدالعزيز بذلك في 12 جمادى الأولى 1351هـ.
وفق “أخبار 24”.