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أخبار محلية > السيسي يعلن انتهاء أزمة السفينة الجانحة
29/03/2021   1:41 م

السيسي يعلن انتهاء أزمة السفينة الجانحة

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أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم (الإثنين)، انتهاء أزمة ‏السفينة الجانحة بقناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل ‏الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.‏

وأوضح السيسي أنه تمت إعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد ‏مصرية، وهو ما يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه ‏واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري‎.‎

وتابع: أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دومًا، ‏وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق ‏مصر فيها بأرواح آبائهم، ستظل شاهدًا على أن الإرادة ‏المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.‏ وفق “أخبار 24”.

السيسي يعلن انتهاء أزمة السفينة الجانحة

أخبار محلية
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