السيسي يعلن انتهاء أزمة السفينة الجانحة

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم (الإثنين)، انتهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.
وأوضح السيسي أنه تمت إعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، وهو ما يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.
وتابع: أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دومًا، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم، ستظل شاهدًا على أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وفق “أخبار 24”.
لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.
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— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 29, 2021