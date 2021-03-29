وجه المدير الفني لفريق الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، رسالة شكر خاصة إلى المسؤولين في المملكة، وذلك بعدما تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد.
وكتب مدرب الاتحاد “كاريلي”، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستقرام”: “اليوم أخذنا الجرعة الأولى من اللقاح، هنا في المملكة العربية السعودية.
وتابع: “أشكر الحكومة ووزارة الصحة في البلاد، بالإضافة إلى الاتحاد، على تزويدنا بهذه اللحظة الخاصة.. سوف نستمر في الاعتناء بأنفسنا حتى نخرج من هذا الوباء”.
وكان اللاعبون والأجهزة الفنية والطبية والإدارية في نادي الاتحاد، قد حصلوا اليوم الأحد، على أول جرعة من لقاح الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، بعد عودة الفريق إلى التدريبات.
ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الجمعة الموافق 9 من أبريل المقبل، على ملعب الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفق “أخبار 24”.