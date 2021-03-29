أول قرار من مدرب الأهلي الفرنسي فيصل قورمي قبل مواجهة ضمك

اتخذ المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، الفرنسي فيصل قورمي، قرارًا في مران الفريق اليوم الأحد، قبل مواجهة فريق ضمك الأربعاء المقبل وديًا، خلال فترة أيام (فيفا).
وكشف الإعلامي الرياضي، وليد سعيد، عبر حسابه على “تويتر”، أن مدرب الفريق الفرنسي فيصل قورمي، قرر ضم الظهير الأيسر زياد الشمراني، والمدافع مناف أبو يابس، ولاعب الوسط زياد الجهني، لتدريبات الفريق.
ويقود مساعد مدرب درجة الناشئين في النادي الأهلي، الفرنسي فيصل قورمي، تدريبات الفريق الأول للنادي، لحين حسم مجلس الإدارة ملف المدرب الجديد خلفاً للصربي، فلادان ميلويفيتش، عقب تعثر التعاقد مع المدرب الوطني، يوسف عنبر. وفق “أخبار 24”.
ضم مدرب الفريق الأول الفرنسي فيصل قورمي :
زياد الشمراني : ظهير يسار ..
مناف ابو يابس : مدافع ..
زياذ الجهني : لاعب وسط ..
لتدريبات الفريق استعداداً للقاء الودي أمام #ضمك يوم الاربعاء .. pic.twitter.com/owkhJaVsoX
— وليد سعيد (@Rabanalsafena) March 28, 2021