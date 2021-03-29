أعلن مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الأحد، عن القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية العاديين، الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية الخميس المقبل.
ويوجد العضو الذهبي مسلي آل معمر وحيداً في سباق رئاسة النصر، وذلك بعدما رفضت لجنة انتخابات الأندية، القائمة التي قدمها غانم المطيري، نظراً لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.
وكانت وزارة الرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد حلت مجلس إدارة النصر السابق برئاسة صفوان السويكت، وكلفت عبد الله الدخيل بتسيير أعمال النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وجاءت قوائم أعضاء الجمعية العمومية العاديين كالتالي:
وفق “أخبار 24”.