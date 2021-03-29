بالفيديو.. أنمار الحائلي: لهذا السبب طلبنا حكمًا أجنبيًا لموقعة الهلال في الدوري

كشف رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن السبب وراء طلبه استقدام حكام أجانب، لمباراة فريقه أمام نظيره الهلال، في الجولة الـ25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “الحائلي” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “طلبنا حكاما أجانب أمام الهلال، لأنها ستكون مباراة قوية وجميلة، ومن أجل الخروج من أي أزمة ستكون موجودة بسبب الحكام المحليين”.
وتابع الحائلي: “كما سعينا لطلب حكام أجانب بسبب ما حصل في مباراتنا الأخيرة ببطولة كأس الملك أمام الفتح، لأنه آلمني الخروج من الكأس بأخطاء التحكيم”.
وأشار :”من بداية الموسم واجتمعنا مع وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد كرة القدم، بخصوص دعم الحكم السعودي.. ونحنُ ما زلنا ندعم الحكم المحلي”. وفق “أخبار 24”.
وعن لقاح فيروس كورونا، أضاف الحائلي: “لولا حكومتنا الرشيدة وتعاون وزارة الصحة مع وزارة الرياضة، لما حظينا بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد بكل سهولة في النادي.. ونشكر وزارة الصحة على حضورها مبكرًا”.
#الدوري_مع_وليد | أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: لولا حكومتنا الرشيدة لما حظينا بأخذ اللقاح بكل سهولة في النادي.. لهذا السبب طلبنا حكم اجنبي أمام الهلال.#قناة_SBC pic.twitter.com/P8iN8XQ8Fz
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 28, 2021