بالفيديو.. “الحائلي” ينهي الجدل بشأن خصم 3 نقاط على الاتحاد في قضية هارون كمارا

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن الأنباء المتداولة بشأن استعداد لجنة الانضباط بإصدار قرار خلال بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بسبب المستحقات المتبقية لنادي القادسية في صفقة هارون كمارا.
وقال “الحائلي” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “هارون كمارا، تم التعاقد معه لمدو عامين، وإدارة الاتحاد دفعت من مالها الخاص 10 ملايين ريال للقادسية”.
وتابع: “رئيس القادسية السابق مساعد الزامل، كان متفهما أثناء تعاقدنا مع كمارا، وبعد ذلك جاءت ظروف فيروس كورونا، ومرت الأندية الكبيرة بفترة صعبة جدا”.
وعن خصم 3 نقاط على الاتحاد، أشار “الحائلي”:”ماوصلنا أي خطاب لخصم النقاط لعدم سداد مُستحقات القادسية.. الآن المدير التنفيذي لدينا على تواصل مع نادي القادسية، من أجل حل قضية كمارا”.وفق “أخبار 24”.
وذكر “الحائلي”: “نحن جميعًا تحت مظلة واحدة ولا يمكن أن تقف اللجان ضد أي ناد في المملكة”، مختتمًا: “نحن نتواصل مع الأندية التي لديها حقوق من أجل جدولة المبالغ لديها”.
#الدوري_مع_وليد | أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: أي لاعب يرغب في البقاء سنحرص على بقاءه معنا.. استطعنا إنهاء 5 قضايا داخلية من أصل 9 قضايا.. مع الأسف لا يوجد في نادي الاتحاد أعضاء ذهبيين سوى 5 أعضاء.#قناة_SBC pic.twitter.com/msUQE58jdL
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 28, 2021