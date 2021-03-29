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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الحائلي” ينهي الجدل بشأن خصم 3 نقاط على الاتحاد في قضية هارون كمارا
29/03/2021   1:48 م

بالفيديو.. “الحائلي” ينهي الجدل بشأن خصم 3 نقاط على الاتحاد في قضية هارون كمارا

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تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن الأنباء المتداولة بشأن استعداد لجنة الانضباط بإصدار قرار خلال بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بسبب المستحقات المتبقية لنادي القادسية في صفقة هارون كمارا.

وقال “الحائلي” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “هارون كمارا، تم التعاقد معه لمدو عامين، وإدارة الاتحاد دفعت من مالها الخاص 10 ملايين ريال للقادسية”.

وتابع: “رئيس القادسية السابق مساعد الزامل، كان متفهما أثناء تعاقدنا مع كمارا، وبعد ذلك جاءت ظروف فيروس كورونا، ومرت الأندية الكبيرة بفترة صعبة جدا”.

وعن خصم 3 نقاط على الاتحاد، أشار “الحائلي”:”ماوصلنا أي خطاب لخصم النقاط لعدم سداد مُستحقات القادسية.. الآن المدير التنفيذي لدينا على تواصل مع نادي القادسية، من أجل حل قضية كمارا”.وفق “أخبار 24”.

وذكر “الحائلي”: “نحن جميعًا تحت مظلة واحدة ولا يمكن أن تقف اللجان ضد أي ناد في المملكة”، مختتمًا: “نحن نتواصل مع الأندية التي لديها حقوق من أجل جدولة المبالغ لديها”.

 

بالفيديو.. “الحائلي” ينهي الجدل بشأن خصم 3 نقاط على الاتحاد في قضية هارون كمارا

اخبار رياضية
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