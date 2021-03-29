بالفيديو.. شقيق خميس العويران يكذب تصريحات نجل نجم المنتخب السابق.. وينصف الهلال

نفى ثامر العويران، شقيق نجم فريق الهلال والاتحاد والمنتخب الوطني السابق، خميس العويران، تصريحات نجل الأخير ضد إدارة نادي الهلال، أنهم لم يقفوا أو تواصلوا معهم.
وقال ثامر العويران، في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، عبر قناة “24 الرياضية”: “الهلال ما قصر مع خميس العويران رحمه الله.. نادي الهلال يشكر في كل كبيرة وصغيرة لأنهم ما قصروا”.
وتابع ثامر العويران: “نادي الهلال كبير.. العالم عرف خميس العويران من خلال الهلال، حتى أصبح ابن النادي، وكل ما أثير خلال الساعات الماضية كلام جرايد من أجل الشهرة”.
وأشار: “نجل العويران، حمد ظهر ولكن الصحفي سأله سؤالا يخص الوضع المادي، وتم كتابة أشياء من عنده يعني أنت تتكلم عن الشيء اللي قاله الولد فقط حمد صغير، وغير ناضج”. وفق “أخبار 24”.
واختتم ثامر: “أنا سألت حمد من كلمك قال لي ما أعرفه، وما قال له إنه صحفي وما قال أنا من الجريدة الفلانية ولكن ما نُقل غير صحيح”.
وكان حمد العويران، نجل نجم فريق الهلال السابق، وجه انتقادًا إلى نادي الهلال، موضحًا أنهم لم يقفوا أو تواصلوا معهم، مشيرًا: “الهلال قدم لنا كلاما فقط، وسمعت أنهم خصَّصوا لنا دخل مباراة الديربي، لكن لم يصلنا أي شيء بعد، ولم يتواصلوا معنا”.
ثامر العويران : الهلال ما قصر مع خميس العويران رحمه الله.
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/Na3Pd7z1wB
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 28, 2021