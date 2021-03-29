مصادر تكشف تفاصيل اجتماع عبدالإله مؤمنة بلاعبي الأهلي

كشفت مصادر تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس نادي الأهلي عبدالإله مؤمنة بلاعبي الفريق أمس (الأحد)، بعد النتائج المتذبذبة التي يمر بها الفريق في بطولة الدوري.
وأوضحت المصادر أن مؤمنة قدم اعتذاره للاعبي الأهلي معترفاً بتقصيره خلال الفترة الماضية، وبين لهم أن التقصير كان من الجميع، ووعدهم أنه سيحاول جاهداً توفير رواتبهم في أقل من أسبوع.
وأضافت وفقاً لـ “الرياضية”، أن اللاعبين ردوا على حديث رئيس النادي بأن هذا الوعد يضاف إلى وعود سابقة لم تتحقق، مطالبين إياه بتنفيذ وعوده السابقة، كما ناقشوا معه أموراً أخرى.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز السابع في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وفشل في تحقيق أي فوز في آخر سبع مباريات، وجمع فيها نقطتين فقط من تعادلين.