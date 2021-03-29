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اخبار رياضية > بالفيديو.. رئيس الاتحاد: أغلقنا 5 قضايا حتى الآن.. ولا يوجد لدينا سوى 5 أعضاء ذهبيين فقط
29/03/2021   1:50 م

بالفيديو.. رئيس الاتحاد: أغلقنا 5 قضايا حتى الآن.. ولا يوجد لدينا سوى 5 أعضاء ذهبيين فقط

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن السبب وراء عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقد لاعبه سعود عبد الحميد، في ظل اقتراب انتهاء عقده.

وأوضح “الحائلي” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “سعود تبقى على دخوله الفترة الحرة أكثر من شهرين ونصف، وكما ذكرت من قبل الأندية تمر حاليًا بظروف صعبة بسبب فيروس كورونا”.

وقال الحائلي: “أعتقد اللاعب سيكون “اتحادي”، وأي لاعب يرغب في البقاء مع الاتحاد سنحرص على بقائه معنا”، مشيرًا: “تغيير الإدارات في الاتحاد سبب إشكالية في بعض الحقوق المالية للفيصلي”.

وأضاف: “من وقت تولي مسؤولية الاتحاد، واستطعنا إنهاء 5 قضايا داخلية من أصل 9 قضايا، وبخصوص القضايا الخارجية ضد الاتحاد لن يتبق منها سوى القليل”.وفق “أخبار 24”.

وعن ظهور اسمه دائما هو ونائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، أحمد كعكي على الساحة، ذكر: “مع الأسف لا يوجد في نادي الاتحاد أعضاء ذهبيين سوى 5 أعضاء منهم 3 أعضاء مجلس إدارة”.

بالفيديو.. رئيس الاتحاد: أغلقنا 5 قضايا حتى الآن.. ولا يوجد لدينا سوى 5 أعضاء ذهبيين فقط

اخبار رياضية
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