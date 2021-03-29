أكثر من 118 ألف صوت للأمير خالد بن فهد.. النصر يعلن القائمة الأولية لأعضاء عموميته “الذهبيين”

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الأحد، عن القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذهبيين، الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية الخميس المقبل.
وأظهرت قائمة الأعضاء الذهبيين الذين يحق لهم التصويت، امتلاك الأمير خالد بن فهد أكثر من 118 ألف صوت، في رقم يعد الأعلى بين 37 عضواً ذهبياً.
ويملك الأمير خالد بن فهد 118 ألف صوت، ويأتي خلفه عبدالعزيز بغلف بعدد أصوات بلغ 35 ألف صوت، وعبداللطيف الشثري الذي يملك عدد أصوات بلغ 5750 صوتًا، ومحمد العمران 1100.
ويوجد العضو الذهبي مسلي آل معمر وحيداً في سباق رئاسة نادي النصر، وذلك بعدما رفضت لجنة انتخابات الأندية القائمة التي قدمها غانم المطيري، نظراً لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.
وكانت وزارة الرياضة قد حلت مجلس إدارة النصر السابق برئاسة صفوان السويكت، وكلفت عبد الله الدخيل بتسيير أعمال النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفق “أخبار 24”.