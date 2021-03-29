بالصور.. انطلاق المرحلة الثالثة من حملة ” معاً نغرسها ” برعاية محافظ الخرج بوادي حنيفة

تحت رعاية محافظ الخرج أ / مساعد عبدالله الماضي انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 16/8/1442هـ المرحلة الثالثة من حملة معاً نغرسها بمشاركة رئيس بلدية الخرج م / خالد الزيد ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة د /علي المنصور وأمين غرفة الخرج م / منصور العماج و عضو لجنة التنمية السياحية أ / رشيد الخرجي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالخرج والفرق التطوعية حيث تم تخصيصها على جانبي امتداد وادي حنيفه شرقاً وقام سعادة المحافظ بغرس عدداً من الشتلات بمشاركة مدراء الجهات الحكومية والمتطوعين من أبناء المحافظة ، حيث تم غرس مايقارب 300 شتله ومن المخطط له مواصلة هذه المرحلة خلال الايام القادمة .