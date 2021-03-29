الكويت تعلن تأييدها لمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن

أبدى مجلس الوزراء الكويتي، ترحيبه بالمبادرة التي أعلنتها المملكة مؤخرًا لإنهاء الحرب في اليمن، والتي تضمنت وقفًا شاملاً لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.
وذكر أن المبادرة تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن، مؤكدًا أن مواصلة ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران للهجمات الإرهابية بعد المبادرة السعودية يؤكد خطورة نهجها.
ورأى مجلس الوزراء الكويتي، أن رفض الميليشيات للمبادرة السعودية، يؤكد رفضها الواضح للسلام، خاصة في ظل مواصلة انتهاكها لقواعد القانون الدولي. وفق “أخبار 24”.
ولاقت مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، تأييدًا دوليًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دعا المجتمع الدولي الحوثيين للموافقة على المبادرة لاستعادة الهدوء في البلاد.