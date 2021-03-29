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أخبار محلية > خادم الحرمين يوجه بالمساهمة في سد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي ومستلزماته
29/03/2021   10:11 م

خادم الحرمين يوجه بالمساهمة في سد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي ومستلزماته

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية وذلك بسبب جائحة كورونا “كوفيد – 19” .

وبناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين ، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.

خادم الحرمين يوجه بالمساهمة في سد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي ومستلزماته

أخبار محلية
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