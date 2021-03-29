نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. فرحة العمال المشاركين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تعويمها
29/03/2021   10:11 م

شاهد.. فرحة العمال المشاركين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تعويمها

+ = -
456

نشرت وسائل إعلام مصرية مقاطع فيديو تظهر الفرحة الكبيرة لعمال قناة السويس، بعد نجاحهم في تعويم السفينة إيفرجيفن الجانحة منذ الثلاثاء الماضي.

وأظهرت المقاطع الفرحة العارمة على وجوههم بعد حوالي أسبوع من العمل الشاق لإعادة استئناف حركة الملاحة في القناة، مرددين هتافات حماسية، ومن خلفهم السفينة بعد إعادتها لوضعها الطبيعي.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت في بيان اليوم الإثنين، تعويم السفينة تجاه منطقة البحيرات لفحصها، مشيرة إلى أنها تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 1.5 عقدة بحرية. وفق “أخبار 24”.

وذكرت أن السفينة ستخضع لفحص فني شامل من قبل فريق متخصص خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمضي في طريقها.

شاهد.. فرحة العمال المشاركين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تعويمها

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885144861.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.