بالفيديو.. يحقق انسيابية في الحركة المرورية.. أمير الرياض يفتتح جسر تقاطع طريقي عرفات والعزيزية

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الإثنين)، جسر تقاطع طريقي عرفات والعزيزية، وذلك بحضور أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبد العزيز.
وأوضحت الأمانة أن الجسر الذي يبلغ طوله 1.6 كيلومتر سيساهم في تحقيق انسيابية أكبر في الحركة المرورية، حيث يضم 6 مسارات رئيسية و4 مسارات أخرى للخدمة.
كما يخدم الجسر الخرساني سكان حيّي العزيزية والدار البيضاء بشكل مباشر، ويشمل 7.4 ألف متر مربع من مسطحات الأرصفة و54 عمود إنارة ديكورية و40 ركيزة. وفق “أخبار 24”.
ويبلغ طول الجسر 1,600 متر، ويضم 6 مسارات رئيسية، و4 للخدمة، وسيخدم بشكل مباشر سكان حيّي العزيزية والدار البيضاء.. pic.twitter.com/HhG8iWzbYp
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 29, 2021