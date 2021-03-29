“الشؤون البلدية” تشدد على المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة والأسواق بضرورة الامتثال بتطبيق اشتراطات كورونا

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الإثنين)، على المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة بالامتثال بتطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس “كورونا”.
ودعت الوزارة جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى المبادرة بالتحصين وأخذ اللقاح؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضحت أن الأمانات والبلديات التابعة واصلت تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة، لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الفرق الميدانية نفذت خلال يوم أمس 24 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق 255 منشأة ومركزًا تجاريًّا، وتسجيل 1,212 مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية الوقائية.