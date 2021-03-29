ضبط تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في الشرقية والقبض على شخصين أطلقا النار في ذات التجمع

ضبطت شرطة المنطقة الشرقية تجمعًا في قرية العليا مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي كورونا، ولائحة الحد من التجمعات.
وأوضحت شرطة الشرقية أنه تم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
كما تم القبض على شخصين أطلقا النار من أسـلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ومواطن ثالث وثق ذلك ونشره في مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.