“التجارة”: إحالة مواطن للنيابة العامة نشر مقاطع تضلل الرأي العام وأكاذيب حول المنتجات الغذائية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، إحالة مواطن إلى النيابة العامة، بعد قيامه بنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية.
وأوضحت أنه تم رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، نشر من خلالها معلومات مُضللة عن بيانات منتجات في السوق السعودية، كما بث معلومات مغلوطة عن “باركود” المنتجات الغذائية، ومزاعم أخرى عن تعرض المنتجات للغش التجاري ودخولها السوق دون رقابة.
وحذرت الوزارة من نشر المقاطع التي تهدف تضليل المستهلك، وذلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، كما دعت المستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش التجاري فور رصدها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات أو الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت. وفق “أخبار 24”.