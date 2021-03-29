تضمنت منع عبارات (للبيع للتنازل للشراء).. تعرف على ضوابط إعلانات العمالة المنزلية

شددت وزارة التجارة، على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلان عن أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الضوابط أنه يجب ألا يتضمن الإعلان على أي مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات: (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بواسطة عبارة (نقل خدمات). وألّا يتضمن الإعلان عبارة (خادم أو خادمة)، وتستبدل بواسطة عبارة (عامل أو عاملة).
وشملت الضوابط عدم تضمين الإعلان نشراً لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكم ذلك، أو تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال.
وتضمنت ضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة على أهمية التزام موفري الخدمة بضوابط الإعلان الإلكتروني، وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، مؤكدة أنه سيتم إيقاع العقوبات النظامية بحق أي مخالف ينشر إعلاناً إلكترونياً يتضمن ما يمس حقوق وكرامة العمالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بحقوق الإنسان.