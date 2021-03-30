إسناد تشغيل “حماية جدة” إلى جمعيتي المودة والأسرة الأهلية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إسناد عملية تشغيل “دار الحماية الاجتماعية” بمحافظة جدة إلى جمعيتي “المودة للتنمية الأسرية” بمنطقة مكة المكرمة، “وحماية الأسرة الأهلية”.
يأتي بذلك بهدف حماية النساء والأطفال وتقديم البرامج المساندة لهم، إضافة إلى إيجاد دور لإيواء المعنفين والمعنفات.
وأوضحت الوزارة وفقا لـ”المدينة”، أن الجمعيتين ستقومان بكل الخدمات وتطبيق البرامج، منذ استقبال الحالة وتقييم المخاطر ومن ثم الفحص والتصنيف، وتحديد خطة السلامة والاستجابة وتقديم عدة برامج، منها: إدارة الحالة، ودعم النساء، والحفاظ على الأسرة، وتعافي الأطفال، والتواصل السليم، وتعديل سلوك المعتدين.
ولفتت إلى أنه في حال كانت هناك حاجة للإيواء حسب نتائج تقييم المخاطر يتم إيواء الحالة وتقديم كل الخدمات والدعم.