15 مليونًا تكلفة شق طريق لمنزل واحد.. والمجلس البلدي يحقق في الواقعة

كشفت مصادر، عن توصيل طريق لمنزل واحد فقط بالعاصمة المقدسة، بتكلفة تصل إلى 15 مليون ريال؛ الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل وتم تداوله على نطاق واسع.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”مكة”، أن المجلس البلدي فتح تحقيقا في الواقعة، وتبين أن الأعمال التي يشهدها الطريق من تكسير وشق للجبال يكلف ملايين الريالات، لافتة إلى أن المجلس خاطب أمانة العاصمة المقدسة لمعرفة تفاصيل وميزانية المشروع.
من جانبه، أفاد عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، بأن المجلس تفاعل بشكل سريع مع الواقعة، مبينا أن الطريق الذي تعكف الأمانة على تنفيذه منذ أكثر من عام يستفيد منه بالفعل مواطن واحد فقط.
وبيّن الروقي أنه كان من الممكن عرض قطعة أرض في مخطط آخر على المواطن بدلا من التكاليف العالية لشق الطريق، وإنفاق هذه الميزانية على أحياء أخرى تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة.