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أخبار محلية > “العدل” تطلق خدمة جديدة لتوثيق صلة القرابة بالرضاعة عبر “ناجز”
30/03/2021   1:32 م

“العدل” تطلق خدمة جديدة لتوثيق صلة القرابة بالرضاعة عبر “ناجز”

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كشفت وزارة العدل عن خدمة جديدة، ضمن خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية، وهي خدمة «توثيق رضاعة»، والتي تهدف لتوثيق صلة القرابة بالرضاعة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمتها الجديدة تساعد الأفراد في توثيق الرضاعة، وذلك بتعبئة النموذج المخصص عند اختيار هذه الخدمة من بوابة “ناجز”، ثم إكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماد الموثق تصدر وثيقة رضاعة رسمية.

يذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن أكثر من 50 خدمة عدلية أطلقتها وزارة العدل من أجل تلبية متطلبات المستفيدين في القطاعات العدلية كافة، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز. وفق “أخبار 24”.

“العدل” تطلق خدمة جديدة لتوثيق صلة القرابة بالرضاعة عبر “ناجز”

أخبار محلية
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