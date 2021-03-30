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أخبار محلية > مرتديًا الشماغ والعقال.. السفير الصيني يزور “أوايسس الرياض”
30/03/2021   1:32 م

مرتديًا الشماغ والعقال.. السفير الصيني يزور “أوايسس الرياض”

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زار السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، مشروع “أوايسس الرياض”، والذي تم افتتاحه مطلع العام الجاري.

ونشر السفير الصيني صورة له وهو يرتدي الزي الرسمي السعودي، الثوب والشماغ والعقال، أثناء قضاء بعض الوقت في مشروع “أوايسس الرياض”.

من جانبه، تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مع زيارة السفير الصيني لمشروع “أوايسس الرياض”، قائلا: “أهلاً وسهلا فيك وشرفت”. وفق “أخبار 24”.

و”أوايسس الرياض” أحدث مشروع ترفيهي فاخر في قلب الصحراء الداخلية بالمملكة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، مثل الحفلات الموسيقية والتخييم التقليدي والمطاعم الراقية.

مرتديًا الشماغ والعقال.. السفير الصيني يزور “أوايسس الرياض”

أخبار محلية
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