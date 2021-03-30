بالصور.. محافظ الخرج يرأس الاجتماع الدوري للجنة التنمية السياحية بديوان المحافظة

عقدت لجنة التنمية السياحية في المحافظة اجتماعها الدوري صباح يوم الأحد الموافق١٤٤٢/٨/١٥ هـ برئاسة محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي و بحضور أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .
وقد استهل المحافظ الاجتماع بكلمة ترحيبيه ، بعد ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال و مناقشة تلك المواضيع التي جاء من ضمنها الفعاليات المراد اقامتها بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بمحافظة الخرج وأهمية شمولها على فقرات تعزز الوطنية و تظهر فرحة العيد وان يتم الاعتناء لمراعاة الإجراءات الاحترازية ، تلى ذلك مناقشة مواقع القديمة التاريخية بالمحافظة واهمية الاعتناء بتأهيلها واقتراح النظر في تشغيلها من قبل مستثمرين وفتحها للزائرين . كما تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة في المحافظة .
واتخذت اللجنة بشأن تلك الموضوعات التوصيات اللازمة .