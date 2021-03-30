بالصور.. المهيدب لطب الاسنان يفتتح سادس فروعه بالخرج

افتتح مساء أمس الاثنين 16-8-1442هـ الفرع السادس لمجموعة المهيدب لطب وتقويم الأسنان في محافظة الخرج “طريق الملك عبدالله ” بحضور مساعد أمين غرفة الخرج الأستاذ إبراهيم العتيبي ، والأستاذ عبدالرحمن الأنصاري نائب المدير العام لمجموعة المهيدب ، ومدير الفرع الأستاذ عبدالرحمن التميمي ، وعدد من الإعلاميين بمحافظة الخرج ، فبعد قص شريط الافتتاح تجول الجميع واطلعوا على الخدمات التي يقدمها المستوصف ذلك ضمن فروع المجموعة المنتشرة في أنحاء المملكة ، ويضم الفرع الجديد نخبة من الأخصائيين ووجود منظومة متكاملة من الأجهزة التقنية الحديثة ، ويعتبر هذا الفرع امتداد لمجموعة فروع المهيدب لطب الأسنان التي يصل عددها أكثر من 100 فرع ، 84 تعمل الآن ، وأكثر من 20 فرع تحت التأسيس في العديد من مدن المملكة .
وبهذه المناسبة قال الأستاذ عبدالرحمن الأنصاري نائب المدير العام للجموعة : إن افتتاح هذا الفرع الجديد يشكل، توسعة جديدة، من أجل تقديم أجود الخدمات الطبية في مجال طب وتقويم الأسنان في محافظة الخرج وأضاف بأن افتتح هذا الفرع يأتي ضمن سياسة المجموعة للتوسع والانتشار لتغطية الطلب المتزايد على علاج الأسنان والعناية بها.