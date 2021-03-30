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اخبار رياضية > أحمد الشمراني: “مؤمنة” ليس لديه مانع في مغادرة الأهلي لكن بشرط
30/03/2021   1:46 م

أحمد الشمراني: “مؤمنة” ليس لديه مانع في مغادرة الأهلي لكن بشرط

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أكد الناقد الرياضي، أحمد الشمراني، أن رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، ليس لديه أي مانع في مغادرة منصبه، بشرط وجود إدارة أخرى تتسلم منه كل شيء يخص النادي.

وأوضح “الشمراني”، خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”، أن “مؤمنة” أبدى استعداده للرحيل خلال الاجتماع الودي، الذي عُقد مؤخراً في منزل الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أن رئيس الأهلي أكد أنه لا يمانع ترك منصبه في حال وجود إدارة تتسلم منه كل شيء من ديون وخلافه، ولن يكون حينها لديه أي مطالب أخرى للمغادرة. وفق “أخبار 24”.

وطالب الناقد الرياضي وزارة الرياضة بتوجيه لجنة للبحث والتنقيب في ديون الأهلي ونادي الاتحاد، مثلما يحدث حالياً مع نادي النصر بعد رحيل مجلس إدارته السابق برئاسة صفوان السويكت.

أحمد الشمراني: “مؤمنة” ليس لديه مانع في مغادرة الأهلي لكن بشرط

اخبار رياضية
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