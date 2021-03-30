نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > قرار عاجل من إدارة الأهلي بعد إصابة نجميه بفيروس “كورونا”
30/03/2021   1:46 م

قرار عاجل من إدارة الأهلي بعد إصابة نجميه بفيروس “كورونا”

+ = -
1366

اتخذ مجلس إدارة نادي الأهلي، قرارا اليوم الإثنين، وذلك بعدما أظهرت المسحة الطبية التي أجراها لاعب الفريق محمد المجحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الأهلي اليوم، أن لاعبي الفريق الأول، سيجرون اليوم، المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بواسطة الراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني.

ويعد محمد المجحد، هو ثاني لاعب مصاب بفيروس كورونا في صفوف فريق الأهلي، بعد الصربي فيجسا الذي تعرض للإصابة في بلده، ونتيجة ذلك تعذر وصوله إلى جدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الرائد يوم الخميس، الموافق 8 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة بعد مرور 24 جولة.

قرار عاجل من إدارة الأهلي بعد إصابة نجميه بفيروس “كورونا”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145006.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.