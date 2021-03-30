قرار عاجل من إدارة الأهلي بعد إصابة نجميه بفيروس “كورونا”

اتخذ مجلس إدارة نادي الأهلي، قرارا اليوم الإثنين، وذلك بعدما أظهرت المسحة الطبية التي أجراها لاعب الفريق محمد المجحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن الأهلي اليوم، أن لاعبي الفريق الأول، سيجرون اليوم، المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بواسطة الراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني.
ويعد محمد المجحد، هو ثاني لاعب مصاب بفيروس كورونا في صفوف فريق الأهلي، بعد الصربي فيجسا الذي تعرض للإصابة في بلده، ونتيجة ذلك تعذر وصوله إلى جدة.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الرائد يوم الخميس، الموافق 8 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة بعد مرور 24 جولة.
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي مسحة طبية، اليوم الاثنين، وذلك بواسطة الراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني @sghjeddah
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 29, 2021