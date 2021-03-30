كواليس جديدة في مران الأهلي قبل مواجهة ضمك

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن قرار جديد اتخذه المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، الفرنسي فيصل قورمي، أمس الإثنين، قبل مواجهة فريق ضمك الأربعاء المقبل وديًا.
وقال وليد سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مدرب الفريق الفرنسي فيصل قورمي، قرر ضم الجناح هيثم عسيري، ومحور الارتكاز إياد مدني لتدريبات الفريق.
ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة نظيره الرائد، يوم الخميس 8 أبريل، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
ضم مدرب الفريق الأول الفرنسي فيصل قورمي :
هيثم عسيري : جناح ..
اياد مدني : محور ..
لتدريبات الفريق استعداداً للقاء الودي أمام #ضمك يوم الاربعاء .. pic.twitter.com/XXFHAPKpmK
— وليد سعيد (@Rabanalsafena) March 29, 2021