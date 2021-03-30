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أخبار محلية > “التحالف” ينشر لقطات لتدمير طائرة مسيرة قبل استهدافها جازان
30/03/2021   7:08 م

“التحالف” ينشر لقطات لتدمير طائرة مسيرة قبل استهدافها جازان

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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو لتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران.

وأظهر الفيديو رصد وسائل الدفاع الجوي التابعة للتحالف لطائرة مسيرة واستهدافها بدقة واضحة، وذلك قبل محاولة الهجوم على جازان صباح اليوم الثلاثاء.

ويواصل التحالف عملياته العسكرية الموسعة التي تهدف لحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة من الهجمات التي تشنها الميليشيات الإرهابية بشكل مستمر.

وفق “أخبار 24”.

“التحالف” ينشر لقطات لتدمير طائرة مسيرة قبل استهدافها جازان

أخبار محلية
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