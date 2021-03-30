“التحالف” ينشر لقطات لتدمير طائرة مسيرة قبل استهدافها جازان

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو لتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران.
وأظهر الفيديو رصد وسائل الدفاع الجوي التابعة للتحالف لطائرة مسيرة واستهدافها بدقة واضحة، وذلك قبل محاولة الهجوم على جازان صباح اليوم الثلاثاء.
ويواصل التحالف عملياته العسكرية الموسعة التي تهدف لحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة من الهجمات التي تشنها الميليشيات الإرهابية بشكل مستمر.
#فيديو
التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.#واس_عام https://t.co/SrMzGBZwiU pic.twitter.com/CVeo0kBPgr
— واس العام (@SPAregions) March 30, 2021
وفق “أخبار 24”.