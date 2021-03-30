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أخبار محلية > سكان المملكة أنفقوا 8.8 مليار ريال خلال أسبوع.. فماذا اشتروا بها؟
30/03/2021   7:08 م

سكان المملكة أنفقوا 8.8 مليار ريال خلال أسبوع.. فماذا اشتروا بها؟

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أعلن البنك المركزي عن حجم الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (21 – 27 مارس)، وأوضح تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق أكثر من 8.8 مليار ريال عبر 86 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 4.3% عن الأسبوع السابق له، بفارق نحو 400 مليون ريال.

وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات أكثر من 1.39 مليار ريال، يليها نحو 1.24 مليار ريال على قطاعات أخرى، ثم المطاعم والمقاهي بأكثر من 1 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

كما أنفقوا على قطاع الملابس والأحذية 764 مليون ريال، وعلى السلع والخدمات المتنوعة 731 مليونا، يليه قطاع الصحة بـ 629.5 مليون، فالنقل 442.6 مليون، يليه قطاع مواد التشييد والبناء 436 مليونا، فالوقود بنحو 426 مليونا، ثم الأثاث 400 مليون، فالمجوهرات 316 مليون ريال.

سكان المملكة أنفقوا 8.8 مليار ريال خلال أسبوع.. فماذا اشتروا بها؟

أخبار محلية
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