بالفيديو والصور.. نائب أمير حائل يستقبل محاربة السرطان الطفلة “جنى”

استقبل نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم (الثلاثاء)، محاربة السرطان الطفلة جنى بنت عبدالكريم العيد.
وتبادل الأمير “فيصل” أطراف الحديث مع الطفلة “جنى”، مشيدًا بما أظهرته الطفلة من عزيمة وإرادة قوية تعد قدوة ومثالاً يُحتذى، فيما عبرت الطفلة عن سعادتها الكبيرة بمقابلة الأمير.
كما استقبل الأمير أيضًا صاحب مبادرة تكريم الطفلة في أحد مقاهي المنطقة، عبدالله عبدالرحمن السعدي. وفق “أخبار 24”.
وفي ختام اللقاء قدم نائب أمير حائل إهداءً خاصاً للطفلة تلبية لرغبتها .
#فيديو 🎥
استقبال سمو #نائب_أمير_منطقة_حائل لمحاربة السرطان الطفلة جنى بنت عبدالكريم العيد . pic.twitter.com/0FApAS1khp
— إمارة منطقة حائل (@emara_hail) March 30, 2021