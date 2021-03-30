هذا ما دار في اجتماع ولي العهد بممثلي القطاع الخاص مع إعلان برنامج “شريك”

كشف اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي القطاع الخاص والوزراء عمّا تضمنه برنامج “شريك” الذي دشنه ولي العهد لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في الاجتماع أن “شريك” يأتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد ونتج عنها إحداث إصلاحات جوهرية في أكثر من مجال، ما أسهم في محافظة الاقتصاد السعودي على قوته، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي للمملكة بنسبة 20%.
من جهته، أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الفترة الماضية شهدت التواصل مع شركات محلية بهدف تعزيز برامج الاستثمار، وقدمت الشركات عددا من المقترحات، وستشكل مقومات رؤية المملكة 2030 عوامل دافعة للنمو لمستويات لم تشهدها المملكة من قبل. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه سيكون هناك مذكرات تعاون ضمن برنامج شريك، كما أن الاقتصاد العالمي ما زال في طور الخروج من تداعيات جائحة كورونا، لكن الاقتصاد السعودي أثبت قوته، مشيرا إلى أن الثقة بين القطاعين الخاص والحكومي في السعودية قائمة وقوية.