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أخبار محلية > “الزكاة والدخل” تدعو لتسجيل البيانات الخاصة بمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية قبل 30 أبريل
30/03/2021   10:41 م

“الزكاة والدخل” تدعو لتسجيل البيانات الخاصة بمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية قبل 30 أبريل

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، مقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي أجهزة البيع والحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، إلى تسجيل بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة قبل 30 أبريل.

وأكدت الهيئة أن الخطوة تهدف للتواصل معهم وضمان توافق أنظمتهم مع متطلبات الفوترة الإلكترونية وضوابطها، مشيرة إلى أنها تسهم في إنجاح المشروع الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، وسيبدأ العمل به إلزاميًا اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.

وشددت على الجميع ضرورة التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بهذا الأمر عبر وسائل التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما أشارت إلى أنه يمكن القيام بخطوة تسجيل البيانات من خلال هذا الـرابـط .

“الزكاة والدخل” تدعو لتسجيل البيانات الخاصة بمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية قبل 30 أبريل

أخبار محلية
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