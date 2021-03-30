شاهد.. استهداف “القوات الجوية” طائرة مسيرة على الحدود السعودية اليمنية

تمكنت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الثلاثاء، من تدمير طائرة دون طيار على الحدود السعودية اليمنية.
ونشرت مقطع فيديو لعملية استهداف الطائرة المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جنوب المملكة.
وأظهر الفيديو رصد الطائرة المسيرة وتدميرها بمنتهى الدقة من قبل إحدى المقاتلات التابعة للمملكة.
فيديو | القوات الجوية الملكية السعودية تعترض طائرة دون طيار على الحدود السعودية اليمنية#الإخبارية pic.twitter.com/cc352S9xPN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2021
وفق “أخبار 24”.