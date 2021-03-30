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أخبار المناطق > شاهد.. استهداف “القوات الجوية” طائرة مسيرة على الحدود السعودية اليمنية
30/03/2021   10:41 م

شاهد.. استهداف “القوات الجوية” طائرة مسيرة على الحدود السعودية اليمنية

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تمكنت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الثلاثاء، من تدمير طائرة دون طيار على الحدود السعودية اليمنية.

ونشرت مقطع فيديو لعملية استهداف الطائرة المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جنوب المملكة.

وأظهر الفيديو رصد الطائرة المسيرة وتدميرها بمنتهى الدقة من قبل إحدى المقاتلات التابعة للمملكة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. استهداف “القوات الجوية” طائرة مسيرة على الحدود السعودية اليمنية

أخبار المناطق
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