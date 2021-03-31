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أخبار محلية > بالفيديو.. الأمن العام خلال أسبوع: القبض على مواطنين قاما بعملية سطو على فرع للتحويلات المالية وآخرين أطلقا النار في تجمع مخالف
31/03/2021   7:32 ص

بالفيديو.. الأمن العام خلال أسبوع: القبض على مواطنين قاما بعملية سطو على فرع للتحويلات المالية وآخرين أطلقا النار في تجمع مخالف

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استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف أنحاء المناطق على مدى الأيام القليلة الماضية.

ونشر مقطع فيديو لهذه الجرائم، حيث أظهر القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، وذلك خلال تواجدهما في تجمع مخالف للإجراءات في الدمام.

وألقى القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز الرصد الآلي “ساهر” في محافظة للمذنب، وذلك بسكب مادة البنزين عليه، ثم تصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

كما تم إلقاء القبض على مواطن اعتدى على شخص في إحدى ساحات العربات المتنقلة بالخبر، كما ألقى الأمن القبض على مواطنين قاما بارتكاب جريمة سطو على مقر أحد فروع التحويلات المالية بالرياض، وحاولا كسر الخزينة للحصول على محتوياتها.

بالفيديو.. الأمن العام خلال أسبوع: القبض على مواطنين قاما بعملية سطو على فرع للتحويلات المالية وآخرين أطلقا النار في تجمع مخالف

أخبار محلية
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