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أخبار محلية > ذروتها السبت والأحد.. “المسند”: كتلة هوائية من معتدلة إلى باردة تؤثر على أجواء المملكة خلال نهاية الأسبوع
31/03/2021   1:17 م

ذروتها السبت والأحد.. “المسند”: كتلة هوائية من معتدلة إلى باردة تؤثر على أجواء المملكة خلال نهاية الأسبوع

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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إنه من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي بكتلة هوائية من معتدلة إلى باردة.

وأضاف المسند أن ذروة الكتلة الهوائية ستكون في يومي السبت والأحد، وأنها ستؤثر على المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة.

وتوقع أن يكون الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى في يومي الجمعة والسبت بالمنطقة الشرقية نحو 10 درجات مئوية.

وأشار إلى أن اليوم (الأربعاء) قد يشهد تشكل السحب المتفرقة على بعض أنحاء المملكة، وأن أجزاء محدودة من شرق منطقة مكة المكرمة، وشرق منطقة حائل قد تشهد زخات مطرية خفيفة، كما توقع أن تتأثر المنطقتان الوسطى والغربية وأجزاء من منطقة تبوك ببعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة خارج المدن.

الطقس

وفق “أخبار 24”.

ذروتها السبت والأحد.. “المسند”: كتلة هوائية من معتدلة إلى باردة تؤثر على أجواء المملكة خلال نهاية الأسبوع

أخبار محلية
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