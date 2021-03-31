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اخبار رياضية > الشهري يعلق على الخماسية التاريخية.. ويوجه رسالة للجماهير
31/03/2021   1:25 م

الشهري يعلق على الخماسية التاريخية.. ويوجه رسالة للجماهير

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أعرب مهاجم نادي الهلال و المنتخب الوطني، صالح الشهري عن سعادته البالغة عقب الفوز الكبير على منتخب فلسطين، بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العام 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وأكد الشهري في تصريحات تلفزيونية للقنوات الرياضية السعودية، انه سعيد بالانتصار الكبير ، ولكن العمل سيتواصل فالمشوار ما زال طويلا .

ووجه الشهري رسالة لجمهور الأخضر قائلا:” الله لا يحرمنا من الجماهير ، والله يزيل الوباء عن المسلمين قريبًا”.

وسجل صالح الشهري الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الوطني في الدقيقتين 52 و58، ضمن الخماسية التاريخية في شباك منتخب فلسطين. وفق “أخبار 24”.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند النقطة 4 في المركز الخامس.

الشهري يعلق على الخماسية التاريخية.. ويوجه رسالة للجماهير

اخبار رياضية
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