“فرحتنا فرحتين”.. أول تعليق من سامي الجابر على خماسية المنتخب أمام فلسطين

أبدى لاعب المنتخب الوطني السابق، سامي الجابر سعادته بفوز المنتخب الوطني على نظيره الفلسطيني وكذلك الحضور الجماهير في اللقاء.
وغرد سامي الجابر، عبر حسابه بموقع تويتر، عقب المباراة قائلاً:”ألف ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني، اليوم فرحتنا فرحتين بعودة حضور الجماهير وهذي بداية عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله”.
وحقق المنتخب الوطني فوزاً كبيراً أمام نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العام 2022 وكأس أمم آسيا 2023. وفق “أخبار 24”.
ألف ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني 💚، اليوم فرحتنا فرحتين بعودة حضور الجماهير وهذي بداية عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله#السعودية_فلسطين
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) March 30, 2021