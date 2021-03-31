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اخبار رياضية > العمري يمتدح رينارد.. ويعد بالأفضل
31/03/2021   1:25 م

العمري يمتدح رينارد.. ويعد بالأفضل

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أعرب مدافع نادي النصر و المنتخب الوطني، عبدالإله العمري عن سعادته البالغة عقب الفوز الكبير  على منتخب فلسطين، بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العام 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وأكد العمري في تصريحات تلفزيونية للقنوات الرياضية السعودية، أن  العمل لم يات إلا من المدرب الكبير هيرفي رينارد ، وان الفريق طبق ما طلبه، المدرب الفرنسي.

واضاف مدافع نادي النصر، أن الجميع داخل المنتخب على قدر المسؤولية ، وسيبذلون  كل مايستطيعون  لخدمة المنتخب، متمنياً التسجيل حلال المباراة المقبلة. وفق “أخبار 24”.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند النقطة 4 في المركز الخامس.

العمري يمتدح رينارد.. ويعد بالأفضل

اخبار رياضية
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