أول تعليق من رينارد عقب الخماسية التاريخية

أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عن سعادته البالغة عقب الفوز الكبير على منتخب فلسطين، بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العام 2022 وكأس أمم آسيا 2023.
وكتب رينارد عبر “تويتر”: “فخور للغاية بالاتحاد واللاعبين والطاقم الفني، مازال لدينا عمل كبير من أجل الوصول لهدفنا، مبروك للجميع”.
وبهذا الفوز تصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند النقطة 4 في المركز الخامس. وفق “أخبار 24”.