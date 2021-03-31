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اخبار رياضية > بالفيديو.. غوميز: أدعم لاعبي الاتحاد والنصر في المنتخب وليس الهلال فقط
31/03/2021   1:25 م

بالفيديو.. غوميز: أدعم لاعبي الاتحاد والنصر في المنتخب وليس الهلال فقط

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أبدى المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، سعادته بفوز الأخضر على نظيره الفلسطيني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وقال غوميز، في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد:”مباراة جميلة وسعيد بمشاهدة المنتخب السعودي بهذا الأداء لقد لعبوا بطريقة ممتعة وسجلوا أهدافاً كثيرة وهذا يُسعدني، أدعم الجميع وليس سالم الدوسري فحسب بالتأكيد أسعد بتألق سالم لكن شاهد فهد المولد لقد سجل هدفاً رائعاً”.

وأتم المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال، تصريحاته بـ:”أدعم كل اللاعبين من الاتحاد والنصر لأنهم يمثلون المنتخب السعودي وليس لاعبي الهلال فقط”. وفق “أخبار 24”.

وحقق المنتخب الوطني فوزاً كبيراً أمام نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العام 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

بالفيديو.. غوميز: أدعم لاعبي الاتحاد والنصر في المنتخب وليس الهلال فقط

اخبار رياضية
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