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اخبار رياضية > “كاريلي” يسعى لتجهيز “رودريغيز” قبل مواجهة الهلال
31/03/2021   1:25 م

“كاريلي” يسعى لتجهيز “رودريغيز” قبل مواجهة الهلال

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يسعى المدير الفني بنادي الاتحاد، فابيو كاريلي، إلى تجهيز محترف الفريق الأول لكرة القدم، غاري رودريغيز، قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواصل رودريغيز تدريباته من أجل استعادة لياقته البدنية والفنية، بينما خطط كاريلي للوقوف على الجاهزية الفنية للاعب خلال اللقاء الودي الذي كان مقررًا غدًا (الخميس) أمام فريق الوحدة، إلا أن الأخير ألغى المباراة خلال الساعات الماضية.

يذكر أن كاريلي يرغب في ضم “رودريغيز” للتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الهلال، المقررة إقامتها يوم 9 أبريل القادم ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

“كاريلي” يسعى لتجهيز “رودريغيز” قبل مواجهة الهلال

اخبار رياضية
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