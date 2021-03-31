رئيس الحكومة العراقية يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم (الأربعاء) إلى العاصمة الرياض في زيارة رسمية، وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رأس مستقبليه.
وتأتي زيارة مصطفى الكاظمي تلبية لدعوة قدمها له خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الحكومة، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت طائرات القوات الجوية؛ علم الجمهورية العراقية في سماء المطار.
وقد رحب ولي العهد بالوفد الرسمي المرافق للكاظمي وفي مقدمتهم وزراء الخارجية الدكتور فؤاد بكي، والمالية الدكتور علي علاوي، والتخطيط الدكتور خالد النجم، والداخلية عثمان علي فرهود الغانمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وكان سفير المملكة لدى بغداد عبدالعزيز الشمري، قد ذكر أمس أن الزيارة تأتي في وقت مهم، وأنها ستناقش العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، كما ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات بمجالات مختلفة.
وقال لإن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية بين البلدين، كما أكد أن هناك اجتماعات مستمرة لاستكمال إجراءات العمل الخاصة بهدية الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تتمثل في ملعب دولي.
وكان خادم الحرمين أجرى الخميس الماضي محادثات مع “الكاظمي” عبر الاتصال المرئي، حيث اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
#فيديو | دولة رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض، وسمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبليه. #واس pic.twitter.com/NxuVpbqz9f
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 31, 2021
وفق “أخبار 24”.