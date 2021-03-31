إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد رصد 11 إصابة بـ”كورونا” في صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأربعاء)، 11 مسجداً مؤقتاً؛ في 6 مناطق بعد رصد 11 حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد بين صفوف المصلين.
وقالت الوزارة إن 3 من المساجد المغلقة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة تم رصد 3 حالات إصابة في كلٍ منها، ومسجدين في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدا واحدا في كل من مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف تم رصد إصابة واحدة بكل منها.
وأبانت أنه جرى إعادة فتح 14مسجداً، 6 منها في منطقة مكة المكرمة، و3 في منطقتي الرياض والحدود الشمالية، ومسجد في كل من منطقتي الشرقية والقصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن عدد الجوامع والمساجد التي تم إغلاقها مؤقتاً خلال 52 يوماً بلغ 416 مسجداً، تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من تعقيمها وتجهيزها لاستقبال المصلين، وذلك في إطار الحرص على سلامة الجميع.