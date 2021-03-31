وزير الصناعة: سنساعد على إنجاح أي مبادرة تهدف لخلق شركات عملاقة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن برنامج صُنع في السعودية سيعود بالنفع على أكثر من قطاع اقتصادي، ويهدف إلى أن يكون المواطن شريكًا في التنمية، مبينًا أن البرنامج سيوفر مليونا و300 ألف فرصة وظيفية لأبناء الوطن.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، اليوم (الأربعاء)، إلى أن الوزارة ستساعد على إنجاح أي مبادرة تهدف لخلق شركات عملاقة.
وأوضح أن عام 2020 كان يمثل تحديًا لجميع الدول في وقت لم تشهد المملكة أي معاناة، مشيرا إلى أن المملكة تنتج يوميًا 5 ملايين كمامة للوقاية من فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.