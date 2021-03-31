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أخبار محلية > بالفيديو.. هل ستُفرض رسوم على الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص؟.. وزير الإعلام المكلف يجيب
31/03/2021   10:12 م

بالفيديو.. هل ستُفرض رسوم على الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص؟.. وزير الإعلام المكلف يجيب

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شدد وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، على أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم والصحة لجميع المواطنين، وعدم وجود أي توجه لفرض رسوم على المستفيدين في القطاعين.

وأكد خلال حديثه، اليوم (الأربعاء)، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن برنامج التخصيص لا يعني أن تصبح الخدمات المقدمة في المستشفيات والمدارس بمقابل مالي.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتجويد نوعية الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل ستُفرض رسوم على الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص؟.. وزير الإعلام المكلف يجيب

أخبار محلية
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