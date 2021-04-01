بالفيديو.. استشاري يوضح مدى حاجة الأطفال للتطعيم ضد “كورونا”

أوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني، أن تطعيم الأطفال ضد فيروس “كورونا” خلال الفترة المقبلة يُعد أحد الحلول المهمة لخفض انتقال العدوى في المجتمع.
وبيّن حلواني في مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن تقديم لقاح “كورونا” للأطفال سيُساهم في منع انتشار كورونا بتلك الفئة خاصة مع الاختلاط في ظل عودة الدراسة الشهور المقبلة، وكذلك عدم جعلهم مصدراً لانتقال العدوى لأسرهم. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الكثير من الأطفال تسببوا في انتقال العدوى لأسرهم رغم عدم ظهور أعراض مرضية شديدة على عدد كبير منهم، مبيناً أن ثبوت فاعلية اللقاح على تلك الفئة مهم للمرحلة المقبلة.
فيديو | هل يحتاج الأطفال فعلا إلى أخذ لقاح #كورونا؟ #الإخبارية pic.twitter.com/FQ7liZXgaY
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 31, 2021