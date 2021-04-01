أظهر مقطع فيديو متداول واقعة مروعة وقعت بأحد شوارع المملكة أمس (الأربعاء)، حيث أقدم قائد مركبة على دهـس شخص بشكل متعمد، ثم يركله ويسحبه ويدهسه مرة أخرى بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار.
وبين الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة شخصاً يسير في الشارع قبل أن يفاجأ بمركبة تتجه نحوه بسرعة كبيرة، وحاول الشخص تفاديها إلا أن قائد المركبة لاحقه وصدمه عمداً.
ولم يكتف قائد المركبة بصدم الشخص بل ترجل من سيارته وليركله ثم سحبه إلى الشارع وقام بدهـسه مرة أخرى وغادر الموقع، فيما لم يتدخل أي شخص ممن تواجدوا في الموقع.
وأشار عدد من متداولي الفيديو إلى أن الواقعة حدثت في أحد شوارع الرياض، مبدين استياءهم من التجاهل السلبي لمن شاهدوا الواقعة، مطالبين بسرعة القبض على قائد المركبة ومحاسبته.
ويُتوقع صدور بيان رسمي من الجهات المختصة بشأن ملابسات الواقعة.
وفق “أخبار 24”.