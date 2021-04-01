نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “حماية المستهلك” تحذّر من حفظ بيانات البطاقة البنكية عند الشراء عبر الإنترنت
01/04/2021   8:27 ص

“حماية المستهلك” تحذّر من حفظ بيانات البطاقة البنكية عند الشراء عبر الإنترنت

+ = -
326

حذرت جمعية حماية المستهلك، (الأربعاء)، من حفظ بيانات البطاقة البنكية عند الشراء عبر الإنترنت، مبينة طرق الوقاية من الاختلاس والحلول المتبعة عند وقوعه.

وأوضحت أن صاحب البطاقة البنكية قد يكتشف تعرّضه للاختلاس من أحد المتاجر، بوصول رسالة تفيد بخصم مبلغ من حسابه بدون تنفيذ عملية شراء، نتيجة حفظه لبيانات البطاقة عند الشراء.

وتابعت بأنه للوقاية من مثل تلك الحوادث يجب عدم حفظ بيانات البطاقة البنكية، والشراء من المواقع المعروفة، وتخصيص بطاقة مسبقة الدفع للشراء من المتاجر الإلكترونية.

وشدّدت “حماية المستهلك” على ضرورة تقديم بلاغ عبر البنك لإيقاف البطاقة البنكية، وتقديم بلاغ عن الحادث عبر تطبيق “كلنا أمن” الإلكتروني.

جمعية حماية المستهلك

وفق “أخبار 24”.

“حماية المستهلك” تحذّر من حفظ بيانات البطاقة البنكية عند الشراء عبر الإنترنت

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145333.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.